У Львові відкриють ще два модульні містечка для переселенців

Обидві – можна сказати - у спальних районах Львова. Обидві – дадуть по орієнтовно 350 місць для людей, що переїхали до нашого міста із зон бойових дій. Усі модульні будиночки, нагадаю, безкоштовно надав уряд Польщі. Львів, звісно, забезпечує комунікаціями (вода, світло, каналізація), організацією побуту, а також і надалі контролюватиме, щоб такі містечка мали все потрібне для якісного життя – від прибирання території до гарантування безпеки.На завершенні роботи на вулиці Пулюя. Там 120 будинків для тимчасового проживання вже встановлено. Меблі змонтовано. Тривають активні роботи з благоустрою – райадміністрація вже асфальтує доріжки. Також вирішуємо питання з встановленням лавочок, розміщенням смітників, забезпеченням постіллю тощо. Прогнозуємо, що вже наступного тижня управління соцзахисту поселятиме у містечку людей.На тиждень більше часу потрібно, щоб закінчити всі роботи з облаштування містечка на Сихові. Але скажу відверто, це моя улюблена локація – з одного боку, вся потрібна інфраструктура, від ЦНАПу до магазинів, з іншого – парк для прогулянок. Тихо, але до цивілізації близько. До того ж це модульне містечко навіть матиме свій дитячий майданчик. Є багато охочих замешкати тут – і не дивно. Усі звертайтесь в управління соцзахисту, саме їхні працівники займаються поселенням людей. Але пам’ятайте: це тимчасове житло, до закінчення активних бойових дій. Просто дехто вже цікавився питаннями приватизації