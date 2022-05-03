Понад 62 тисячі переселенців в області отримали виплати від ООН

Вимушено переміщені особи, котрі потребують додаткового захисту, отримують щомісячні виплати у розмірі 2 220 грн у межах спільної програми Уряду та ООН за комунікаційної ініціативи Закарпатської ОВА.», – зазначив заступник очільника краю Петро Добромільський.Так, 14 500 переселенців у регіоні отримали підтримку від УВКБ ООН, 18 280 – від Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.Ще 29 600 вимушено переміщеним особам виплатили допомогу від представництва МОМ, Агентства ООН з питань міграції, в Україні, з них 1 431 людина похилого віку, 261 – вагітна жінка, 1522 – одинокі батьки й матері та 1398 сімей, які виховують 2 і більше дітей.