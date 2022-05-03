Понад 62 тисячі переселенців в області отримали виплати від ООН

Понад 62 тисячі вимушених переселенців на Закарпатті отримали виплати від ООН.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА на сайті.
Вимушено переміщені особи, котрі потребують додаткового захисту, отримують щомісячні виплати у розмірі 2 220 грн у межах спільної програми Уряду та ООН за комунікаційної ініціативи Закарпатської ОВА.
«Грошову допомогу в області надали вже 62 380 переселенцям. Ще понад 37 тисяч осіб – зареєстровані, тож виплати надійдуть їм найближчим часом», – зазначив заступник очільника краю Петро Добромільський.
Так, 14 500 переселенців у регіоні отримали підтримку від УВКБ ООН, 18 280 – від Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.
Ще 29 600 вимушено переміщеним особам виплатили допомогу від представництва МОМ, Агентства ООН з питань міграції, в Україні, з них 1 431 людина похилого віку, 261 – вагітна жінка, 1522 – одинокі батьки й матері та 1398 сімей, які виховують 2 і більше дітей.