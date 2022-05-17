У ДТП на Дубенщині травмувалися четверо осіб: слідчі розпочали досудове розслідування
Повідомлення про автопригоду із потерпілими у селі Козин Дубенського району надійшло до поліції о 13:04 сьогодні, 17 травня.
Поліцейські на місці події встановили, що на автодорозі «Київ-Чоп» 47-річний водій автомобіля «Opel Zаfira» під час повороту ліворуч не надав переваги у русі та допустив зіткнення із легковиком «Volvo» під керуванням 36-річного жителя Київщини.
Внаслідок автопригоди травмувалися четверо осіб: 47-річний водій та 53-річний пасажир легковика «Opel Zаfira» – жителі села Гранівка Дубенського району та дві пасажирки із автомобіля «Volvo»: 59-річна жителька Ірпеня та 67-річна киянка. Їх усіх із різними травмами госпіталізували.
Слідчі відділення поліції №2 (м. Радивилів) Дубенського відділу поліції внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 286 КК України.
Водії за результатами огляду на стан сп'яніння були тверезі.
Поліція Рівненської області.