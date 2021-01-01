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18 травня - Міжнародний день музеїв

Головна / Війна з московитами / Мистецтво, культура / Туризм та відпочинок / Україна / Актуально / Культура 18-май, 2022, 12:019 swet 10
Чому російські агресори руйнують в Україні музеї, архіви підручники з історії ? Бо це оригінали, які несуть світу правду, а також автентика, яка різнить українську націю від інших. Війна показала черговий раз, як українці докорінно відрізняються від росіян в усьому: в культурі, у вихованні, а головне - у гуманності.
Війна ще раз довела, що українці – це слов’янсько-європейська нація і аж ніяк вони не можуть бути «братнім народом» росіян, які мають своє історичне походження від половецьких кочівницьких союзів. (Войовничість та тяга до вбивств, обману і грабежу час від часу у них проявляється, як не крути). Тому, музеї – це важлива роль у вихованні підростаючого покоління і відповідь на риторичне питання Тараса Шевченка: « Хто ми? Чиї діти? Яких батьків?»
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