18 травня - Міжнародний день музеїв

Війна ще раз довела, що українці – це слов’янсько-європейська нація і аж ніяк вони не можуть бути «братнім народом» росіян, які мають своє історичне походження від половецьких кочівницьких союзів. (Войовничість та тяга до вбивств, обману і грабежу час від часу у них проявляється, як не крути). Тому, музеї – це важлива роль у вихованні підростаючого покоління і відповідь на риторичне питання Тараса Шевченка: « Хто ми? Чиї діти? Яких батьків?»