Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 29350 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1302 (+9) од,бойових броньованих машин / APV ? 3194 (+28) од,артилерійських систем / artillery systems – 606 (+2) од,РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,літаків / aircraft – 205 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 170 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 480 (+4),крилаті ракети / cruise missiles - 112 (+2),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2213 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Syeverodonets?k direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!