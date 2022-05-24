Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05
орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.05 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 29350 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1302 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ? 3194 (+28) од,
артилерійських систем / artillery systems – 606 (+2) од,
РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,
літаків / aircraft – 205 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 480 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles - 112 (+2),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2213 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Syeverodonets?k direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Генеральний штаб ЗСУ.