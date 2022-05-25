У Луцьку поліцейські затримали організатора «трансферу» під час отримання 20 000 доларів США

За даними правоохоронців, керівник місцевого осередку однієї з проросійських політичних партій, який також займається міжнародними перевезеннями пасажирів, організував схему з переміщення чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу. Фігурант оформлював їх водіями, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 10 000 доларів США.Чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон і зловживання впливом. Максимальний термін покарання – позбавленні волі на дев'ять років.