ВІДНИНІ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЛІДЕР НЕ ЛИШЕ В УКРАЇНІ, А Й СВІТОВИЙ ЛІДЕР

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі одразу набрав би 82, 8 відсотків нинішній Президент України Володимир Зеленський. Також ця цифра з похибкою 0,9 відсотків фігурує для його команди. Вперше за всю історію незалежної України із тисяч опитаних респондентів майже усі одноголосно підтримують чинного президента та Зе команду. Якщо, буквально ще три місяці тому фігурували прізвища Порошенка, Тимошенко, то на сьогодні – це вчорашній день. Навіть з тих незначних, які не назвали прізвища нинішнього президента – вони не назвали і іншого, а заявили про те, що після непохитності та твердої волі Волождимира Зеленського про якісь інші партії чи лідери не може йти і мови. Також більшість опитаних зазначили про те, що в Україні потрібно відмінити багатопартійну систему, адже вважають саме багатопартійність причиною розбрату, склоків та мордобою у Верховній Раді та в країні вцілому. Українці також виступили за скорочення Верховної Ради, бо вважають, що там багато дармоїдів.

Історія не знає такого рейтингу і випадку, коли , хоч і не зразу, але поступово і одноголосно Україну підтримали усі світові лідери передових країн. Треба віддати належне, що президент сам особисто сворив новий вид дипломатії - виступаючи перед парламентами та політичними організаціями світу.

Отак сама історія поставила крапку на так званих 5-х колонках в Україні. Тепер пропхати "своїх" в парламент, щоб дєрібанити бурштинову, скажімо, земельку та і не тільки порєшать що-небуть - вони зможуть лише в Ростові.

З нами Бог, все буде-Україна!