Алієв - про Зеленського: «У нього і справді сталеві яйця»





Слід зазначити, що різні політичні сили і не тільки політичні, а ті Шапокляки, що намагалися повпливати на хід подій в Україні скубаючи за віжки і роблячи пакості, час від часу робили соцопитування і тільки дратувалися, що рейтинг Володимира Зеленського так і не падає. Відповідно опитуванням 94% українців підтримують дії свого Президента.

Сама найвища підтримка дій Зеленського і його команди на заході країни – 85-99%. В центрі серед опитаних з 83% опитаних у березні вона виросла до 94% у квітні. На півдні – 78-81% і навіть на сході, де люди зрозуміли, що росіяни – це орки – 76-88%.