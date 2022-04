Алієв - про Зеленського: «У нього і справді сталеві яйця»

Світові ЗМІ зазначають, що ще ніколи в історії України не було жодного такого політика, який би зумів настільки об’єднати українців. (Особи №1, які зробили штучний розкол у суспільстві – це Л. Кучма та його спільний з путіним ставленник – В. Янукович).На сьогодні Володимир Зеленський є людиною №1, яка звучить ось вже два місяці лише з позитивної сторони в світових ЗМІ. Про те, як Володимиру Зеленському мимоволі дісталася роль, до якої він не готувався, наскільки російський президент зберігає зв'язок із реальністю і не втомлюється виступати перед світовими парламентами, щоб подолати брехливу і нікчемну рашистську пропаганду.Екс-гравець "Динамо" та збірної України Олександр Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу"Бомбардир" висловився про ставлення до Президента України Володимира Зеленського."За нього проголосувало 73 відсотки. Багато на нього лилося бруду. Коли вони виступали в росії у КВН, ми з ним спілкувалися, він мені розповідав, які у нього були ситуації.Також лідер гурту Primus Лес Клейпул випустив пісню Zelensky: The Man With the Iron Balls, яку присвятив мужності президента України та висловив підтримку українському народу. В цій пісні також звучить про сталеві яйця.У записі також взяли участь Євген Гудзь і Сергій Рябцев (Gogol Bordello), Шон Леннон, Стюарт Коуплент (The Police) та Біллі Стрінгс. Виконавці англійською та українською мовами розказують, що навіть одна людина може значно впливати на події і «тільки той, хто має сталеві яйця, може влаштувати революцію гідності».Слухайте на цифрових платформах: Spotify «Щойно спалахнула російська агресія, ми з Лесом зв’язалися, щоб якнайшвидше впоратися з катастрофою. Ми розпочали створення позитивної музики, яка закликає до єдності та віддає шану справжнім захисникам України, таким як президент Зеленський, який продемонстрував нечувані раніше стійкість та героїзм», — розповідає Євген Гудзь в інтерв’ю Rolling Stone.Усі виручені кошти з пісні підуть американській некомерційній організації Nova Ukraine, яка сприяє підвищенню обізнаності про Україну в США й в усьому світі та наданням гуманітарної допомоги українцям.4-го квітня на «Греммі-2022» показали звернення Володимира Зеленського, в якому він закликав музикантів підтримати Україну «у будь-який спосіб». Частину церемонії присвятили російсько-українській війні.Ставка рашистів і пятих колонок ставилася на те, що такий собі несерйозний президент-комік одразу втіче, залишивши країну на призволяще. "Людина показала, що має яйця. Він знаходиться тут, із мешканцями своєї країни. Я впевнений, що він нікуди не поїде, він буде тут. У нього справді сталеві яйця. Я вдячний йому, що він із народом", – сказав Алієв