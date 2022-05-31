ДБР викрило на Закарпатті схему незаконного продажу деревини

Працівники ДБР спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Закарпатті затримали на хабарі лісничого ДП «Міжгірське лісове господарство» за відпуск незаконно зрубаної деревини.
Лісничий вимагав від підприємця 84 тис. гривень хабаря за відпуск 24 кубометрів необлікованої ділової деревини породи бук.
За оперативною інформацією, лісник підторгував деревиною на постійній основі.
Ліснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.