Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 31360 (+110) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1390 (+4) од,бойових броньованих машин / APV ? 3416 (+16) од,артилерійських систем / artillery systems – 694 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 207 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 96 (+0) од,літаків / aircraft – 212 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 177 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 553 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2405 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment - 53 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Slov'yans?k direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!