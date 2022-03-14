Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.06 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 33350 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1465 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ? 3573 (+10) од,
артилерійських систем / artillery systems – 739 (+5) од,
РСЗВ / MLRS - 233 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 98 (+1) од,
літаків / aircraft – 216 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 180 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 594 (+1),
крилаті ракети / cruise missiles - 129 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 14 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2513 (+17) од,
спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk, Bahmut and Kryvyi Rih direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.