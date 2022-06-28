Аерозольний балончик з професійною автофарбою

Кузов автомобіля з часом зазнає пошкоджень. Це можуть бути відколи та подряпини, які псують зовнішній вигляд машини. Підфарбувати ушкодження на автомобілі нескладно. Виконати таку роботу можна самостійно, не звертаючись до професійних сервісних центрів. Для цього рекомендуємо скористатися професійною автофарбою у балончику SprayLine. Детальніше за активним посиланням https://ais-opel.od.ua/kraska-v-ballonchikah-dlya-avto/, а зараз розповімо які автофарби бувають та як їми користуватися.

Визначаємо код фарби

Для початку потрібно визначитися з найменуванням кольору, знайти код фарби транспортного засобу. Після цього знадобиться професійна фарба у балончиках за знайденим кодом. Як правило, вона недорога від 350 до 400 гривень за набор з одного балону SprayLine Paint. Але краще брати набори Master, далі розповімо чому.

Для прикладу у нас автівка Opel Astra. Табличка с кодом фарби знаходиться на пасажирській стійці. Хай це буде червоний колір Z168. Щоб зрозуміти, яку нам фарбу потрібно давайте розберемося з видами.

Види автофарби

Автоемалі прийнято ділити на 3 категорії:

алкідна автоемаль,

акрилова однокомпонентна фарба,

база 2К фарба під лак.

Ціна на алкідну фарбу не перевищує 150 грн. за балон. Сфера застосування – фарбування вантажних або старих автівок, здебільш вітчизняного виробництва.

Якщо розмова про сучасні автомобілі, то варто розглядати акрилову або базову автоемаль. Перша підійде для неефектних фарб, без вкраплення частинок металік або перламутр. Друга використовується при фарбуванні сучасних авто, надаючи їм свій стиль і спеціальні ефекти. Таку фарбу вкривають прозорим лаком.

Самостійне фарбування з балончика

Якщо ви приймете деякі розумні запобіжні заходи і правильно підготуєте поверхню, ви отримаєте гладке покриття, яке прослужить довго і виглядатиме чудово. Не використану фарбу можна залишити для інших робіт по дому.

В автомобільних крамницях зустрічається готова заводська фарба у балончиках. До її недоліків віднесемо дуже невелику гамму кольорів. При покупці звертайте увагу на колір ковпачка – це добрий індикатор отриманого кольору, на який варто звернути увагу.

Перед нанесенням автофарби потрібно підготувати поверхню. Для цієї мети знадобиться:

знежирювач,

антистатична серветка,

ґрунт для кращої адгезії.

Всі перелічені вище компоненти є у професійних наборах для фарбування SprayLine Master. Додатково до набору входить акриловий лак, серветка із мікрофібри та картка для тестового напилення.

Автомобільні фарби вимагають нанесення кількох шарів. Існує великий розкид між фактичним кольором після першого розпилення та тим кольором, який вийде після кількох шарів.

Скільки сохне фарба у балончиках

Якщо йдеться про акрилову або базову фарбу, то після нанесення вона зазвичай висихає протягом години. Алкідна фарба вимагає трохи більше часу на висихання.

Аерозольні балончики дуже прості у використанні навіть для абсолютного новачка. За їх допомогою просто виконати ремонт лакофарбового покриття автомобіля самостійно.