Трьох рівнян судитимуть за звеличування путіна та виправдовування агресії рф

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано 3 обвинувальні акти стосовно проросійсько налаштованих рівнян, яким інкримінують поширення матеріалів, які заперечують збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними досудового розслідування жінка та двоє чоловіків, вже в умовах широкомасштабного вторгнення рф, у російській соціальній мережі «Одноклассники» систематично поширювали антиукраїнські публікації з сепаратистських спільнот. Зокрема, вони підтримували дії агресора, поширювали думку, що військові ЗСУ - нацисти і фашисти, а також звеличували володимира путіна.
Досудове розслідування здійснювало Управління СБ України в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, з конфіскацією майна.