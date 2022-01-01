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Рівнянина підозрюють у запереченні збройної агресію рф

Рівненська область / Новини регіону 31-окт, 2022, 20:549 prov 2
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 50-річному рівнянину повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Зокрема, за даними досудового розслідування, проросійсько налаштований чоловік, який народився і все життя живе у Рівному, у  березні цього року приєднався до Telegram-каналу, де регулярно поширював антиукраїнські матеріали, спрямовані на заперечення збройної агресії рф та дискредитацію ЗСУ. Зокрема, він висловлював своє стале переконання в тому, що терором жителів Маріуполя займалися бійці полку «АЗОВ», бомбардування території Донецької та Луганської областей здійснюють військовослужбовці ЗСУ, а причиною війни в Україні є незаконні дії інших держав.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснює Управління СБ України в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на трок до 5 років, з конфіскацією майна.
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