Оголошено підозру внутрішньо переміщеній особі на Рівненщині з «проросійськими» поглядами

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жительці Рівненського району оголошено підозру у запереченні та виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).Так, за даними досудового розслідування, жінка, яка є уродженкою Запорізької області, але проживає на Рівненщині, у категоричній формі спростовувала вбивства збройними силами російської федерації цивільних громадян у м. Буча Київської області під час його окупації російською федерацією, знищення житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури, тим самим заперечуючи збройну агресію російської федерації проти України.Зокрема, вказувала, що у повномасштабному вторгненні рф на територію України винна Українська влада через небажання домовлятися з російською федерацією, тим самим виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України.Досудове розслідування здійснює УСБУ в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.