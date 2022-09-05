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Оголошено підозру внутрішньо переміщеній особі на Рівненщині з «проросійськими» поглядами

Рівненська область / Новини регіону 06-сен, 2022, 08:249 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жительці Рівненського району оголошено підозру у запереченні та виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України). 
Так, за даними досудового розслідування, жінка, яка є уродженкою Запорізької області, але проживає на Рівненщині, у категоричній формі спростовувала вбивства збройними силами російської федерації цивільних громадян у м. Буча Київської області під час його окупації російською федерацією, знищення житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури, тим самим заперечуючи збройну агресію російської федерації проти України. 
Зокрема, вказувала, що у повномасштабному вторгненні рф на територію України винна Українська влада через небажання домовлятися з російською федерацією, тим самим виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України.  
Досудове розслідування здійснює УСБУ в Рівненській області. 
 Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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