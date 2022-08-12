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Підтримував дії рф в Україні: на Волині повідомлено про підозру ще одному прихильнику «руского міра»

Новини регіону / Волинська область 12-авг, 2022, 09:539 prov 1
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області повідомили 55-річному уродженцю Маріуполя про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України й глорифікації її учасників (ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, вимушений переселенець, проживаючи у Луцьку, публічно підтримував дії держави-агресора, збройних формувань ворога, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними.
Дописи про це він розміщував у своїх соціальних мережах.
У безпосередньому спілкуванні із громадянами також пропагував російські наративи.
За місцем його тимчасового проживання правоохоронці вилучили російську атрибутику, гранату, набої різного калібру та холодну зброю.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Викрито діяльність чоловіка за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України.
 
Пресслужба обласної прокуратури.
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