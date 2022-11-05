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Звеличувала путіна та підтримувала дії окупантів – рівнянці повідомлено про підозру

Рівненська область / Новини регіону 05-ноя, 2022, 09:589 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури проросійсько налаштованій рівнянці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними досудового розслідування, жінка на своїй сторінці в російській соцмережі «Однокласники» систематично поширювала з сепаратистських спільнот публікації та відеосюжети, у яких виправдовувала збройну агресію росії та прославляла її учасників. Крім того, вона неодноразово поширювала контент, у якому звеличувала володимира путіна.
У жовтні цього року правоохоронці викрили і припинили її протизаконну діяльність.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснює Управління СБ України в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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