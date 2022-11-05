Звеличувала путіна та підтримувала дії окупантів – рівнянці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури проросійсько налаштованій рівнянці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).За даними досудового розслідування, жінка на своїй сторінці в російській соцмережі «Однокласники» систематично поширювала з сепаратистських спільнот публікації та відеосюжети, у яких виправдовувала збройну агресію росії та прославляла її учасників. Крім того, вона неодноразово поширювала контент, у якому звеличувала володимира путіна.У жовтні цього року правоохоронці викрили і припинили її протизаконну діяльність.Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу.Досудове розслідування здійснює Управління СБ України в Рівненській області.