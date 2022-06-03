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Працівника прикордонної служби з Рівненщини підозрюють у державній зраді

Рівненська область / Новини регіону 07-июн, 2022, 13:279 prov 0
Новини Рівненщини.
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді ( ч. 1 ст. 111 КК України).
Слідством  встановлено, що чоловік, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербованим і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта.
Зокрема, він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. Крім того, у 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства – для їх подальшої ліквідації.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виявити чоловіка вдалось завдяки спільній скоординованій роботі з Управлінням СБУ в Рівненській області, яке і проводить досудове розслідування.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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