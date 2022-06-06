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Відбувся найбільший обмін полоненими з 24 лютого

Війна з московитами / Актуально 29-июн, 2022, 18:069 swet 0

  Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
"Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Загалом звільнено:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 – Військово-морських сил;
- 28 – Збройних сил України;
- 17 – Державної прикордонної служби України;
- 9 – Територіальної оборони;
- 1 – Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу. 
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