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Ув’язнено на 6 років: жителю Житомирського району винесено вирок за особливо тяжкий злочин проти малолітньої

Новини регіону / Житомирська область 08-июл, 2022, 06:209 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Чуднівської окружної прокуратури неповнолітнього місцевого жителя визнано винним у скоєнні особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком суду злочинця засуджено до позбавлення волі строком на 6 років.
Ювенальні прокурори у суді довели, що злочин скоїв у січні цього року 15-річний житель Житомирського району, будучи у стані алкогольного сп’яніння.
Скориставшись тим, що поруч не було нікого з дорослих, а потерпіла, з якою  був добре знайомий, йшла увечері додому одна, він наздогнав 10-річну дівчинку, проти її волі затягнув на подвір’я закинутого домоволодіння, та, незважаючи на благання відпустити, скоїв стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.
З моменту розкриття злочину, 21.01.2022, хлопцю обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває дотепер.Свою вину у скоєному засуджений визнав повністю.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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