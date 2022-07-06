За зґвалтування неповнолітньої мешканця Старокостянтинова засуджено до 7 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 29-річного чоловіка у зґвалтуванні неповнолітньої дівчиниПісля спільного вживання алкоголю на набережній Старокостянтинова зловмисник скористався безпорадним станом 17-річної дівчини, яка випила зайвого, та зґвалтував її.Під час слідства та судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів прокурорами повністю доведено вину особи.Вироком Старокостянтинівського районного суду чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.