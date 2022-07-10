ВР прийняла важливий законопроєкт у сфері державної регіональної політики

Верховна рада ухвалила важливий законопроєкт у сфері державної регіональної політики, яким посилюється інституційна підтримка регіонального розвитку. Відтепер обов’язковими є три рівні стратегій: державна, обласна і для громад. Державне фінансування проєктів залежатиме від наявності підтвердженого стратегічного документу, а агенції регіонального розвитку будуть перезавантажені. Крім того, буде створено систему моніторингу кожної громади та регіону.Про це повідомив нардеп Олександр Алексійчук від Рівненщини у себе на фб сторінці.
"Також підтримали внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання моделювання (ВМІ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку. Крім того, ухвалили законопроєкт 6485, який спрямований на оновлення сфери комплексної термомодернізації будівель. Також сьогодні у парламенті виступив голова Сенату Французької Республіки Жерара Ларше, який зазначив що українці, завдяки своїй мужності, сьогодні є джерелом поваги та натхнення для всіх країн, які нас підтримують. Ми, своєю чергою, подякували парламентарям та усьому народу Франції за підтримку та допомогу."- повідомив нардеп.