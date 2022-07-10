ВР прийняла важливий законопроєкт у сфері державної регіональної політики

Верховна рада ухвалила важливий законопроєкт у сфері державної регіональної політики, яким посилюється інституційна підтримка регіонального розвитку. Відтепер обов’язковими є три рівні стратегій: державна, обласна і для громад. Державне фінансування проєктів залежатиме від наявності підтвердженого стратегічного документу, а агенції регіонального розвитку будуть перезавантажені. Крім того, буде створено систему моніторингу кожної громади та регіону.

Про це повідомив нардеп Олександр Алексійчук від Рівненщини у себе на фб сторінці.