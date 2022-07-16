росія - велика тюрма народів

Сьогодні в Україні день проголошення Декларації про державний суверенітет. Цій знаменній події вже 32 роки, але сьогодні вона набуває все дедалі важливішого значення. союз, який Захід називав «великою тюрмою народів», а Рейган - "імперією зла", тріщав по швах.

Найперше про суверенітет заявили Прибалтійські республіки, які з нетерпінням чекали цього моменту, адже сталін силою їх анексував у 1940 році після агресії у Фінляндії. Прибалти усі ці роки перебування у союзі були незадоволеними політикою радянської імперії ( адже це вихідці з германських племен. а не із монголоїдно-печенізьких кочівників), в якій для них було усе чужим: мова, культура, а головне тоталітарна та авторитарна політика і антирелігійна кампанія. Вже тоді від прибалтів звучало, що радянізація, це ніщо інше, як прихований сатанізм. Також російських екскурсантів-туристів пересічні прибалти називали прямо в лице – «рускіє свіньї, что ви тут забилі?», коли останні зустрічали їх на вулиці. До речі, їх тоді не вчили ненависті чи правді про росіян. Прибалтам, як і фінам та усім північним країнам добре відомі сторінки історії: хто такі насправді росіяни і яке їхнє походження. Це кочівники звичайні, які не кочували постійно лише через те, що сиділи на місці пили і гуляли поки не закінчувалися награбовані трофеї.

росія від України відрізняється не лише зовні, як нація, відсталістю в усіх сферах, територією, а й системою виховання і освітніми програмами, які в Україні стрибнули значно вперед до цивілізації. Суть не в тому, що у росіян на одну ізвилину меньше на мізках і що їхні діди – прадіди хронічні алкоголіки з чорних лубяних ізб з курним отопленням, а й в першу чергу через те, що тиран і деспот, який тривалий час перебуває там при владі, - він же вуж стародавній і древній, – зацікавлений в тому, щоб населення було зомбоване, несвідоме, не зовсім при розумі. Тому прогресу в науці та освіті в рашистській росії не було, немає та не буде абсолютно. Кремлівського карлика влаштовує такий хід речей: щоб населення спивалося, вживало наркотики, аплодувало під балалайку, вєлічало царя всія русі. Та найголовніша причина в тому, що він панічно боїться, щоб через тверезу свідомість людей прийшла до них правда, що росія – це й вовсє не росія велика, а лише набір мозаїки з народностей та племен, які до росії не мають ніякого абсолютно відношення. Це знають в більшості країнах світу, та що є прихованим в самій тюрмі народів. Це словосполучення нині пасує ліпше путінській росії, аніж царській, чи срср.

Та, на щастя, і там є такі люди, які нині не бояться і свідомо та публічно засуджують і вже охрестили путіна великим терористом ХХ та ХХІ століття.