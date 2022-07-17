Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 38450 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1687 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 3886 (+7) од,артилерійських систем / artillery systems – 849 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 248 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 113 (+3) од,літаків / aircraft – 220 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 690 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 166 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2753 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment - 70 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!