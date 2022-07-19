Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедіктової
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Джерело: проєкт постанови від 19 липня на сайті парламенту
Деталі: Згідно з документом, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.
За даними джерел УП, питання відставки генпрокурорки Венедіктової і глави СБУ Івана Баканова можуть розглянути на засіданні ВР 19 липня.