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Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедіктової

Війна з московитами / Актуально / Політика 19-июл, 2022, 10:049 prov 0


Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Джерело: проєкт постанови від 19 липня на сайті парламенту
Деталі: Згідно з документом, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.
За даними джерел УП, питання відставки генпрокурорки Венедіктової і глави СБУ Івана Баканова можуть розглянути на засіданні ВР 19 липня.
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