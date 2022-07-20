Львівському правоохоронцю повідомлено про підозру у розбої та умисному вбивстві





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 27-річному львівському правоохоронцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст.115, ч. 4 ст. 187 КК України).За даними слідства, чоловік 19 липня близько 11 години, під час нападу на пункт обміну валюти в одному з магазинів Рівного, вистрілив у співвласника закладу, який намагався завадити зловмиснику завершити злочин. Від отриманих травм 42-річний потерпілий помер на місці події. Нападник, тим часом, втік на автомобілі Toyota Land Cruiser. За кілька годин це авто на стаціонарному посту поліції в с. Опарипси Дубенського району зупинили патрульні поліцейські.У ході перевірки встановлено, що чоловік – правоохоронець, спецпризначенець ГУ НП у Львівській області. Під час огляду у нього в авто виявили речовину, схожу на наркотичну, а також табельний пістолет ПМ, з якого, за попередніми даними, і був застрелений рівнянин.За словами поліцейського на напад він зважився через борги. Свою вину визнає частково.Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу, відсторонення його від займаної посади та призначення службового розслідування.Досудове розслідування проводить третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.Максимальне покарання, передбачене санкцією статей – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.