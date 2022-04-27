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Юнака, який торік на Сарненщині вбив листоношу, відправили на лікування до психіатричного закладу

Рівненська область / Новини регіону 08-июн, 2022, 09:459 prov 0
Сарненським районним судом задоволено клопотання обласної прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 18-річного сарненчанина, якого обвинувачували в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів та розбої, спрямованому на заволодіння майном, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).
Прокурором доведено, що у березні минулого року в селі Немовичі Сарненського району, тоді ще неповнолітній юнак проник на подвір’я 42-річної місцевої жінки, яка працювала листоношею, аби здійснити крадіжку з її будинку. Однак у цей момент з’явилася господиня. Зловмисник схопив сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові, від яких потерпіла померла на місці події. Юнак, тим часом, втік на велосипеді, прихопивши із собою сумку листоноші. Закривавлену жінку виявила молодша сестра зловмисника. Без матері залишились 6 дітей.
Вбивцю за кілька годин затримали у Сарнах. До того часу він вже викинув сумку, а 18 тисяч гривень, які були у ній, сховав у свій одяг.
Згідно з висновком психолого-психіатричної експертизи юнак неосудний. 
Рішенням суду до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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