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Жителя Костополя затримали за торгівлю гуманітарними позашляховиками

Рівненська область / Новини регіону 22-июл, 2022, 08:049 zipik 0
Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
За даними слідства, житель Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Зокрема, встановлені факти продажу 4 позашляховиків – 2 авто Mitsubishi L200, Ford Ranger та Nissan Navara. Їх чоловік продав за 21600 доларів США та 20 тис. грн.
Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Наразі також проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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