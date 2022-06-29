У Житомирі викрили керівника благодійного фонду, який торгував гуманітаркою

Житомирська обласна прокуратура спільно з правоохоронцями продовжує викривати злочини, скоєні під час дії воєнного стану.
Так, у понеділок, 27 червня, за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури, Управлінням СБ України в області, СУ Головного управління Нацполіції в області та Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України викрито місцевого жителя, причетного до незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
За даними слідства, незаконною діяльністю з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну займався керівник добре відомого благодійного фонду, який діє у Житомирі з 2020 року.
Правоохоронцями задокументовано неодноразове ввезення на пільгових умовах з-за кордону товарів, призначених для українських захисників та учасників тероборони, отриманих як гуманітарна допомога. Однак «керівник» не відправляв їх для потреб Збройних Сил України, а продавав. Гуманітарку складував в обладнаному приміщенні, розташованому у холі одного з гуртожитків.
Органом досудового розслідування встановлено декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже 500 тис. грн. Також значну кількість товарів – квадрокоптер, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети, та інше виявлено і вилучено під час обшуку у складському приміщенні.
Наразі особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Житомирська обласна прокуратура.