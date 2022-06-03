За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури викрито та затримано місцевого жителя, якому інкримінується вимагання грошових коштів з погрозами застосування насильства, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 189 КК України).Установлено, що вимаганням в умовах воєнного стану займався 23-річний житель Житомира, з певним «кримінальним досвідом». Зокрема, раніше вже судимий за пограбування, а крім цього, наразі у суді розглядається справа стосовно скоєння ним грабежу, вчиненого повторно.Так, зловмисник тривалий час, з 2021 року – дотепер, на ґрунті неіснуючого боргового зобов’язання, вимагав у військовослужбовця Національної гвардії України 10 тис. грн. У разі несплати коштів, постійно погрожував хлопцю фізичною розправою різними способами та побиттям.У четвер, 2 червня, вдень, в одному з житлових мікрорайонів обласного центру, вимагача затримано «на гарячому», під час одержання зазначеної суми, який потерпілий, побоюючись за своє життя та здоров’я, змушений був передати.Наразі особу затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.Викрито злочинні дії вимагача завдяки скоординованим діям прокурорів Житомирської обласної прокуратури, співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та слідчих СУ Головного управління Нацполіції в області, які проводять досудове розсллідування.Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.