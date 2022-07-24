Накопичувальна пенсійна система. Кабмін озвучив нові терміни запуску

Актуально 24-июл, 2022, 07:589 prov 0

Через війну виникли складнощі з запуском накопичувальної пенсійної системи.

Нова очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович серед основних пріоритетів на посаді назвала підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

«Що є моїм пріоритетом як міністра на цій посаді? Ми готуватимемося до запровадження накопичувальної пенсійної системи», – сказала Жолнович.

Та на думку очільниці відомства, під час війни таку систему запустити складно, але наголосила на необхідності підготовки всіх інструментів.

«У кращому випадку, якщо все буде добре, ми закінчимо війну до того часу, ми можемо говорити про невеликі суми накопичення вже з 2024 року», – зазначила вона.

Іншим пріоритетом Жолнович назвала розвиток соціальних послуг на рівні європейських стандартів, зокрема для людей похилого віку та дітей.

Міністерство також буде працювати у напряму забезпечення засобами реабілітації тих, хто цього потребує.

Крім того, серед пріоритетів Жолнович назвала цифровізацію соціальної сфери.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.