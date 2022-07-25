У Рівному порушник розбив 5 машин, намагаючись втекти від поліції,

Понад 35 кілометрів житель Рівненського району втікав від поліцейських. За цей час водій п’ять разів зухвало проігнорував вимогу поліцейських зупинитися. Як наслідок: працівник поліції із травмами у лікарні та п’ять пошкоджених транспортних засобів, серед яких три — службові авто.
На спецлінію 102 близько 10 ранку надійшло повідомлення жительки села Буща Рівненського району, що малознайомий чоловік приїхав до її господарства та погрожував уночі спалити будинок. Зі слів заявниці, чоловік поводився агресивно та неадекватно. Коли ж на виклик прибув екіпаж СРПП відділення поліції № 6 (м. Здолбунів), правопорушник уже втік. Жінка повідомила, що він пересувається він на автомобілі «Skoda Octavia».
Через кілька хвилин вказане авто поліцейські виявили у селі Озерко, втім, законну вимогу інспекторів водій проігнорував. Не зупинився і на вимогу іще одного екіпажу із проблисковими маячками та сиреною у Здовбиці.
Відтак, на зупинку транспортного засобу були орієнтовані усі екіпажі патрульної поліції.
При спробі заблокувати рух легковика «Skoda Octavia» у Рівному, його керманич спочатку допустив бокове зіткнення із службовим авто «Renault Duster», а потім, не зупиняючись, — із «Mitsubishi Outlander», що стояв на дорозі із ввімкненими проблисковими маячками.
Продовжуючи рух уже на вулиці В’ячеслава Чорновола водій легковика допустив лобове зіткнення із поліцейським авто «Skoda Rapid», водію якого вдалося зупинити порушника.
Внаслідок ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції. Його із закритою черепно-мозковою травмою, множинними гематомами та осадженнями госпіталізували до лікарні.
Водій автомобіля «Skoda», яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався та відповідно до освідування приладом «Драгер» був тверезий.
Чому так зухвало себе поводив поліцейським пояснити не зміг. Натомість, сусіди розповідають, що неадекватну його поведінку помітили після автопригоди, в яку потрапив чоловік, будучи за кордоном.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України. Усі обставини ДТП встановлюються, у рамках кримінального провадження призначатимуться експертизи, зокрема й судово-психіатрична.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.