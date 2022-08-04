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Рівнянин облаштував вдома нарколабораторію та виготовляв «метамфетамін»

Рівненська область / Новини регіону 05-авг, 2022, 08:429 prov 0
Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами виготовлення психотропних речовин у великих розмірах із використанням спеціального обладнання, придбання та зберігання прекурсорів, а також зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 309, ч.1 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч.1 ст. 263 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що 44-річний рівнянин, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з обігом наркотиків, у своїй квартирі у центрі Рівного облаштував лабораторію із виготовлення метамфетаміну. В ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у його помешканні обладнання та пристрої для проведення необхідних хімічних реакцій.
Крім того, вилучено більше 13 доз готового до вживання метамфетаміну, що є великим розміром, та прекурсор псевдоефедрин, за допомогою якого і виготовлявся вказаний «психотроп».
Також, за результатами проведених обшуків вилучено 2 пістолети, які перероблені зі стартових та є вогнепальною зброєю.
Чоловікові вже повідомлено про підозру.  Разом з тим, на розгляді в Рівненському міському суді відносно підозрюваного перебуває кримінальне провадження за фактами збуту «психотропів».
Досудове розслідування проводять слідчі СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
Максимальне покарання за вчинення зазначених злочинів – позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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