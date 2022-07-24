У рівнянина вилучили фальсифікованого алкоголю та цигарок на понад пів мільйона гривень





Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту а також безпосередньо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України).За даними слідства протиправний бізнес організував 32-річний рівнянин. Він, не будучи зареєстрованим як суб’єкт господарської діяльності та не маючи відповідних ліцензій, налагодив схему незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку, та незаконно виготовленого спирту етилового ратифікованого. Склад чоловік облаштував у гаражах одного з рівненських кооперативів.В ході санкціонованих обшуків в авто та у приміщеннях гаражів, якими користувався зловмисник, виявлено та вилучено близько 5 тисяч пляшок сурогатного алкоголю, в різній тарі та з різними назвами. Частина з них – у вигляді сировини у бочках, інша частина – вже розлита у пляшки, запакована у ящики і підготовлена до продажу. Загалом це було б майже 250 ящиків алкоголю.Крім того, в ході обшуків вилучено також більше 3 тисяч пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 500 тис. грн. При цьому жодних документів на продукцію чоловік не надав.Наразі вирішується питання про накладення арешту на це майно та призначення необхідних експертиз.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області.