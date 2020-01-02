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Податкова міліція Рівненщини ліквідувала ще один підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Рівненська область 27-січ, 2020, 17:259 prov 0
У рамках проведення операції «Акциз-2020» слідчими податкової міліції Головного управління у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню за ст. 204 КК України за фактом здійснення громадянами Рівненської області незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Податкова міліція Рівненщини ліквідувала ще один підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, у межах кримінального провадження було встановлено двох громадян, які, вступивши в попередню змову, організували на території регіону роботу підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю, транспортування вказаної «продукції» та її збут кінцевим споживачам.
У подальшому фальсифікат зберігали на території орендованих складів, гаражів та реалізовували його через закриті групи в месенджерах.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 2 тис. 670 літрів ЛГВ, 6,4 тис. пачок тютюнових виробів, автомобіль, ємності для зберігання, обладнання призначене для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Загальна вартість вилучених ТМЦ складає майже 1,3 млн. гривень.
Триває слідство.
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