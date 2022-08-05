«Відсидить» за гратами 15 років та сплатить пів мільйона гривень

Жителю Бердичівського району винесено вирок за вбивство дівчини.

За публічного обвинувачення прокурорів Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі та сплату потерпілій стороні 527 тис. грн моральної і матеріальної шкоди. Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин проти життя людини скоїв 24-річний житель Бердичівського району у лютому 2020 року.Трагічна подія відбувалася близько третьої години ночі у будинку, де проживала дівчина, з якою він раніше зустрічався. Обвинувачений прийшов до помешкання дівчини, аби з’ясувати з нею стосунки. Під час суперечки, що виникла на ґрунті ревнощів, зловмисник вдався до фізичної розправи: схопивши обома руками за шию, перекрив дихання, унаслідок чого потерпіла знепритомніла.Аби приховати скоєне, знепритомнілу дівчину кинув у криницю, де вона втопилася. Викинувши у криницю ще й речі, залишив місце злочину.На суді фігурант провадження свою вину не визнав, розповівши свою версію події.Однак суд, оцінивши надані прокурором докази, призначив йому максимальне покарання, передбачене санкцією зазначеної статті.Під час досудового слідства обвинуваченого помістили під варту, де він перебуває й дотепер.