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Петиція про заборону в'їжджати в Україну росіянам на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів

Війна з московитами / Актуально 08-авг, 2022, 08:109 prov 3
Петиція про заборону в'їжджати на територію України громадянам росії на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч. Далі її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Петицією пропонують і не видавати посвідки на проживання росіянам — окрім тих, хто воював на боці України.
«Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв?язала росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів», — зазначив автор петиції.
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