Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої доньки взяли під варту: йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини та вчиненні розпусних дій щодо неї (ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).Слідством установлено, що злочини проти статевої свободи і недоторканості малолітньої дитини скоїв 39-річний житель Новоград-Волинського району.Так, протягом травня-липня цього року підозрюваний тричі вчиняв над донькою сексуальне насильство. Після однієї з таких наруг, що сталася 30.07.2022, близько 22.00 год вечора, підліток втекла з дому у сусіднє село до знайомих. Також встановлено, що на таку поведінку батька потерпіла ще раніше скаржилася матері (має інвалідність загального захворювання), однак захисту на отримала.До того ж, горе-батька вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство над дружиною.З огляду на скоєння особливо тяжких злочинів та з метою запобігання вчиненню повторного насильства над дитиною, ювенальні прокурори наполягли на застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.Суд погодився з позицією прокуратури та взяв підозрюваного під варту, про що 10.08.2022 виніс відповідну ухвалу.Крім цього, наразі вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності матері за неналежне виконання батьківських обов’язків.Додатково. Санкцією суворішої, ч. 6 ст. 152 КК України, передбачено покарання – позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі.Досудове розслідування, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів обласної прокуратури, проводять слідчі Головного управління Нацполіції в області.