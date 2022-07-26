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Сім разів судимого волинянина, підозрюваного у вчиненні нового злочину, взяли під варту

Новини регіону / Волинська область 26-июл, 2022, 09:159 prov 77
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 32-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).
За даними слідства, сім разів до цього судимий чоловік увечері 20 липня 2022 року викрав жіночу сумку з телефоном, грошима та іншими цінностями, завдавши її власниці майнової шкоди на понад 67 тисяч гривень.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану на території України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 
Пресслужба обласної прокуратури.
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