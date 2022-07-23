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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у продажі позашляховиків, призначених для ЗСУ

Рівненська область / Новини регіону 23-июл, 2022, 08:019 prov 723
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури суд взяв під варту підозрюваного у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Нагадаємо, за даними слідства, 45-річний житель Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Зокрема, встановлені факти продажу 4 позашляховиків, які чоловік продав за 21600 доларів США та 20 тис. грн.
21 липня чоловікові повідомили про підозру, а вже сьогодні, 22 липня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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