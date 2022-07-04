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Перевидавала картки та привласнила понад 1,3 млн грн – ексдиректорці банку повідомлено про підозру

Рівненська область / Новини регіону 05-июл, 2022, 08:089 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишній директорці відділення банку повідомлено про підозру у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, а також у підробці платіжних карток та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1, 3
 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 191 КК України).
За даними слідства,  в травні-вересні минулого року жінка, очолюючи Вараське відділення комерційного банку, здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їх рахунків. Гроші з карток знімав співучасник – чоловік підозрюваної. Наразі правоохоронцями встановлено 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн.
Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення 259 тис грн застави. Ці гроші підозрювана сплатила і вийшла з-під варти.
Чоловік-спільник підозрюваної досі перебуває у розшуку.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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