Перевидавала картки та привласнила понад 1,3 млн грн – ексдиректорці банку повідомлено про підозру





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишній директорці відділення банку повідомлено про підозру у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, а також у підробці платіжних карток та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1, 3ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 191 КК України).За даними слідства, в травні-вересні минулого року жінка, очолюючи Вараське відділення комерційного банку, здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їх рахунків. Гроші з карток знімав співучасник – чоловік підозрюваної. Наразі правоохоронцями встановлено 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн.Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення 259 тис грн застави. Ці гроші підозрювана сплатила і вийшла з-під варти.Чоловік-спільник підозрюваної досі перебуває у розшуку.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.