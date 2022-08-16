Інспектору митного поста «Лужанка», підозрюваному у вимаганні та одержанні хабаря, обрали запобіжний захід

За інформацією слідства, службовець вимагав і одержав від громадянина неправомірну вигоду. Це мало стати гарантією безперешкодного ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації через вказаний митний пост у режимі тимчасового ввезення до 1 року.
Митника викрили та затримали співробітники ГУ Нацполіції в Закарпатській області за сприяння Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби та із залученням спецпідрозділу КОРД. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Закарпатської обласної прокуратури та Берегівської окружної прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
|Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.