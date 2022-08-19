Вийшла під заставу і зникла – підозрювану шукають, заставу скеровано на підтримку ЗСУ





За участі прокурорів Рівненської обласної прокуратури Рівненський міський суд задовольнив клопотання про звернення в дохід держави коштів, внесених підозрюваною у якості застави.Йдеться про ексочільницю Вараського відділення комерційного банку, яку підозрюють у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, а також у підробці платіжних карток та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 191 КК України).Жінка здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їх рахунків. Правоохоронцями встановлено 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн.Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 259 тис. грн. Вона використала це право та внесла кошти.Проте наразі громадянка переховується від органу досудового розслідування, чим порушує умови застосування застави, відтак жінку вже оголошено в розшук.У зв’язку з невиконанням покладених на підозрювану процесуальних обов’язків прокуратурою вирішено питання щодо звернення внесених у якості застави коштів у дохід держави. Зважаючи на воєнний стан в Україні, 259 тис. грн незабаром будуть перераховані на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.