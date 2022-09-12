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10 років за ґратами проведе чоловік за розбійний напад в умовах воєнного стану

Рівненська область / Новини регіону 12-сен, 2022, 15:589 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення Вараською окружною прокуратурою Кузнецовський міський суд визнав 25-річного чоловіка винним у нападі з метою заволодіння майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
Так, у суді прокурором доведено, що навесні цього року 25-річний мешканець смт Рафалівка Вараського району, раніше судимий за вчинення майнових злочинів, з метою заволодіння грошовими коштами та іншим майном, увірвався до магазину в місті Вараш, в якому на той час не було покупців. Погрожуючи ножем він вимагав у продавчині грошові кошти.  Зрозумівши, що готівки в касі нема – намагався втекти з місця події, та вдарив ножем продавчиню, 67-річну жительку Вараша.
Зважаючи на те, що напад відбувся у воєнний час, суд призначив покарання обвинуваченому - позбавлення волі строком на 10 років.
Слід зауважити, що вирок ще не набрав законної сили, а тому сторони вправі оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами Вараської окружної прокуратури.
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