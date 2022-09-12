Єдиний номер 112: як тепер українці звертатимуться по екстрену допомогу

Актуально 12-сен, 2022, 16:329 prov 0

В Україні створять єдиний центр прийняття екстрених викликів за номером 112. Верховна Рада проголосувала за ухвалення відповідного законопроєкту. Зателефонувавши за цим номером, людина зможе отримати комплексну допомогу в екстрених ситуаціях, які загрожують здоров’ю, життю, майну, навколишньому природному середовищу або громадському порядку. Як працюватиме служба та як це нововведення наближає Україну до ЄС – розбирався Центр громадського моніторингу і контролю.

Принцип «Єдиного вікна»

Речник парламенту Руслан Стефанчук пояснив, що створення «Системи 112» за фактом означає об’єднання всіх служб – 101, 102, 103 та 104 – в єдину систему. За його словами, принцип «єдиного вікна» дозволить забезпечити кращий рівень надання екстреної допомоги та оперативно залучати декілька екстрених служб у разі виникнення невідкладних ситуацій.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що у «Системі 112» поєднані традиційні методи реагування на екстрені та надзвичайні події й інформаційно-телекомунікаційні технології. Це дозволить:

- підвищити ефективність надання допомоги населенню;

- удосконалити діяльність аварійно-рятувальних служб, поліції та медиків;

- віддалено «бачити» ситуацію на місці екстреної події;

- оперативно задіяти доступні ресурси;

- забезпечувати інформацією урядові та регіональні кризові центри в режимі реального часу.

Що зміниться

Єдиний номер виклику екстрених служб 112 може запрацювати до кінця року у Києві та Київській області, розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час брифінгу в Медіацентрі Україна. Решта регіонів можуть приєднатись до системи протягом наступного року.

Запровадження єдиного номеру 112, за словами заступника міністра, спростить українцям процес виклику одразу кількох екстрених служб.

«Людині не потрібно буде у разі якоїсь складної ситуації, де необхідна участь декількох служб наприклад, і ДСНС, і швидкої допомоги, чи ще інших, вживати якихось додаткових заходів і телефонувати в декілька служб. Вона повідомляє оператору ту інформацію, яку може надати. Оператор автоматично бачить місце розташування абонента, формує картку події, заповнює згідно нової методики вже чіткий план реагування, задіює оперативно-диспетчерські підрозділи, які обслуговують дане місце. І це автоматично обробляється, автоматично опрацьовуються, підрозділи уже здійснюють реагування за готовим чітким алгоритмом», — пояснив Ігор Бондаренко.

Європейський досвід

Створення «Служби 112» входить до переліку зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Безкоштовний номер 112 відомий кожному європейцю. Набравши його, мешканець Європи потрапляє до диспетчерського центру служби екстреної допомоги, яка координує дії поліції, пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійної газової служби, рятувальних служб. Отже, опинившись у безвихідному становищі, людині не треба визначатись, кому телефонувати. Треба лише сповістити про проблему на 112.

Унікальність номеру 112 у тому, що його можна набрати з будь-якого телефонного апарата, без введення PIN-коду та при заблокованій клавіатурі. Під час виклику автоматично визначається місцезнаходження абонента, є можливість спілкуватися різними мовами.

Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.