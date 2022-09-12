Рівне:

Створення та просування сайтів

Обережно - модернізовані елітні Шахраї в сєтях!

Рівненська область / Новини регіону / Тварини / Актуально 13-сен, 2022, 08:319 swet 14
Обережно — шахраї » Газета «ВІСТІ» - Бориспіль. Новини. Інформація. Реклама
На Рівненщині постійно чуємо про різні види та схеми шахрайства. Людей ошукують від 500 гривень до 100 і 200 тисяч гривень. Якщо раніше запускали по хатах і дворах людей азербайджанської та ромської національностей із затертими та липовими документами просити на операції, то нині «афєрісти і афєрістки в сєтях» ( як правило у компанію обовязково входить і афєрістка не лише чоловіки) більш модернізовані: прослуховують телефони, читають пошту, соцмережі і лізуть чуть не в спальню у постіль.
Сьогодні в Україні маючи реформовану поліцію, кіберполіцію, разом з тим, заступник начальника Рівненського районного управління поліції Іван Теліга розповів під час воєнного стану Суспільному, щоу поліції на сьогодні низький відсоток розкриття таких злочинів. Але навіть після розкриття повернути гроші ошуканим вдається не завжди.

"Навіть коли ми розкриваємо справу, затримаємо людей, які вчиняють шахрайство, то в них як правило майно будь-яке відсутнє і гроші також відсутні. Вони їх десь віддають, пересилають, ховають так, щоб ми їх не знайшли. Тому особам, які стали жертвами шахрайства, ми не можемо компенсувати завдані збитки", — сказав правоохоронець. І уточнив: повернути гроші власникам можна лише, коли злочинців затримали "на гарячому". А так як на гарячому їх не затримали, то і кошти благополучно пішли в кишеню організаторам.

Ось така нечиста Зараза завелася і благополучно собі процвітає і у військовий стан на Рівненщині, а також запускає волохаті і брудні лапи і на різні регіони України.
Схожі новини
Крадіжка золота з проникненням у квартиру - двом чоловікам оголошено підозри
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

Крадіжка золота з проникненням у квартиру - двом чоловікам оголошено підозри

На Волині викрили сім’ю аферистів, яка заробляла на діяльності сервісних центрів МВС України
Новини регіону / Волинська область

На Волині викрили сім’ю аферистів, яка заробляла на діяльності сервісних центрів МВС України

Перейшла на бік ворога – поліцейську з Луганщини судитимуть за державну зраду
Рівненська область / Новини регіону

Перейшла на бік ворога – поліцейську з Луганщини судитимуть за державну зраду

Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто
Новини регіону / Житомирська область

Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто

На Рівненщині правоохоронці розшукують жінку, яка під виглядом соціальної працівниці виманила у пенсіонерів кругленьку суму готівки
Головна / Рівненська область

На Рівненщині правоохоронці розшукують жінку, яка під виглядом соціальної працівниці виманила у пенсіонерів кругленьку суму готівки

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору