Обережно - модернізовані елітні Шахраї в сєтях!

На Рівненщині постійно чуємо про різні види та схеми шахрайства. Людей ошукують від 500 гривень до 100 і 200 тисяч гривень. Якщо раніше запускали по хатах і дворах людей азербайджанської та ромської національностей із затертими та липовими документами просити на операції, то нині «афєрісти і афєрістки в сєтях» ( як правило у компанію обовязково входить і афєрістка не лише чоловіки) більш модернізовані: прослуховують телефони, читають пошту, соцмережі і лізуть чуть не в спальню у постіль.

Сьогодні в Україні маючи реформовану поліцію, кіберполіцію, разом з тим, заступник начальника Рівненського районного управління поліції Іван Теліга розповів під час воєнного стану Суспільному, щоу поліції на сьогодні низький відсоток розкриття таких злочинів. Але навіть після розкриття повернути гроші ошуканим вдається не завжди.

"Навіть коли ми розкриваємо справу, затримаємо людей, які вчиняють шахрайство, то в них як правило майно будь-яке відсутнє і гроші також відсутні. Вони їх десь віддають, пересилають, ховають так, щоб ми їх не знайшли. Тому особам, які стали жертвами шахрайства, ми не можемо компенсувати завдані збитки", — сказав правоохоронець. І уточнив: повернути гроші власникам можна лише, коли злочинців затримали "на гарячому". А так як на гарячому їх не затримали, то і кошти благополучно пішли в кишеню організаторам.