ДБР повідомило про підозру в службовій недбалості колишньому начальнику управління Поліської митниці Держмитслужби

Працівники ДБР повідомили про підозру в службовій недбалості колишньому начальнику управління Поліської митниці Держмитслужби. Його дії призвели до втрати вилучених харчових продуктів на 2,2 млн грн.
Встановлено, що посадовець не забезпечив належне зберігання та реалізацію вилучених у суб’єкта господарювання товарів, зокрема вітамінно-мінеральних комплексів. Продукція має обмежений термін зберігання та була зіпсована.
При цьому митник був відповідальним за організацію роботи складів митниці та забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей. Він також відповідав за здійснення заходів із зберігання та розпорядження майном, вилученим у справах про порушення митних правил.
Зловмисник підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.