Цивілізований світ ніколи не прийме мир, який нав'язує росія: ШОЛЬЦ

Канцлер ФРН Олаф Шольц, який бере участь у 77-й ГА ООН, підтвердив, що Німеччина та цивілізований світ не приймуть мир, який намагається нав’язати Україні та іншим росія.Про це він заявив з трибуни Генеральної асамблеї.

Більш того, канцлер з трибуни обвинив путіна в прихованому імперіалізмі.

«Якщо ми хочемо, щоб путінська війна закінчилася, то ми не можемо бути байдужими до того, чим вона закінчиться. Тому ми не приймемо мир, який диктує росія, і не приймемо жодних фіктивних референдумів. Ось чому Україна має бути здатною захистити себе від вторгнення росії»,- сказав глава уряду Німеччини.

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Канцлер знову наголосив, що росія повинна вивести свої війська з України. Україна має повне право захищати власну цілісність, суверенітет і демократію, підкреслив він.

«путін відмовиться від своєї війни та своїх імперських амбіцій, лише якщо зрозуміє, що не зможе виграти цю війну», — заявив Шольц. За його словами, путін руйнує не тільки Україну, але й власну державу.

«Дії росії можна назвати лише одним словом - це чистий імперіалізм» – сказав німецький канцлер. Він назвав це «катастрофою не лише для Європи, але й для глобального мирного порядку, який є антитезою імперіалізму та неоколоніалізму».

Як відомо, ще в лютому-квітні Німецького канцлера звинувачували у лояльності до дій росії та особисто путіна. Але, коли Шольц сам особисто неодноразово переконався у підступності і підлості путінських амбіцій, тоді він сам заявив, що німці не будуть терпіти такого свинства, особливо, коли на днях, мавпа з гранатою пригрозила ядерним ударом Німеччині та Британії.