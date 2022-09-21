Цивілізований світ ніколи не прийме мир, який нав'язує росія: ШОЛЬЦ

Канцлер ФРН Олаф Шольц, який бере участь у 77-й ГА ООН, підтвердив, що Німеччина та цивілізований світ не приймуть мир, який намагається нав’язати Україні та іншим росія.Про це він заявив з трибуни Генеральної асамблеї.
Більш того, канцлер з трибуни обвинив путіна в прихованому імперіалізмі.Як відомо, ще в лютому-квітні Німецького канцлера звинувачували у лояльності до дій росії та особисто путіна. Але, коли Шольц сам особисто неодноразово переконався у підступності і підлості путінських амбіцій, тоді він сам заявив, що німці не будуть терпіти такого свинства, особливо, коли на днях, мавпа з гранатою пригрозила ядерним ударом Німеччині та Британії.
«Якщо ми хочемо, щоб путінська війна закінчилася, то ми не можемо бути байдужими до того, чим вона закінчиться. Тому ми не приймемо мир, який диктує росія, і не приймемо жодних фіктивних референдумів. Ось чому Україна має бути здатною захистити себе від вторгнення росії»,- сказав глава уряду Німеччини.
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Канцлер знову наголосив, що росія повинна вивести свої війська з України. Україна має повне право захищати власну цілісність, суверенітет і демократію, підкреслив він.
«путін відмовиться від своєї війни та своїх імперських амбіцій, лише якщо зрозуміє, що не зможе виграти цю війну», — заявив Шольц. За його словами, путін руйнує не тільки Україну, але й власну державу.
«Дії росії можна назвати лише одним словом - це чистий імперіалізм» – сказав німецький канцлер. Він назвав це «катастрофою не лише для Європи, але й для глобального мирного порядку, який є антитезою імперіалізму та неоколоніалізму».
«Якщо ми хочемо, щоб путінська війна закінчилася, то ми не можемо бути байдужими до того, чим вона закінчиться. Тому ми не приймемо мир, який диктує росія, і не приймемо жодних фіктивних референдумів. Ось чому Україна має бути здатною захистити себе від вторгнення росії»,- сказав глава уряду Німеччини.
Читайте також: Шольц закликає не вірити російській «зерновій» пропаганді.
Канцлер знову наголосив, що росія повинна вивести свої війська з України. Україна має повне право захищати власну цілісність, суверенітет і демократію, підкреслив він.
«путін відмовиться від своєї війни та своїх імперських амбіцій, лише якщо зрозуміє, що не зможе виграти цю війну», — заявив Шольц. За його словами, путін руйнує не тільки Україну, але й власну державу.
«Дії росії можна назвати лише одним словом - це чистий імперіалізм» – сказав німецький канцлер. Він назвав це «катастрофою не лише для Європи, але й для глобального мирного порядку, який є антитезою імперіалізму та неоколоніалізму».