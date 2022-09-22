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З полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список

Головна / Війна з московитами 22-сен, 2022, 08:159 prov 0
В рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
Джерело: президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, полк "Азов".
Пряма мова Єрмака: "Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 - офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців "Азову". 
Деталі: Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці. 
За словами голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом.
Зокрема, 5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
?Джерело.
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