23 вересня - день астрономічної осені

Сьогодні розпочинається астрономічна осінь. З цього часу починає зменшуватися день.

23 вересня – День осіннього рівнодення, в цей момент центр Сонця перетне екватор і перейде із північної півкулі в південну. Відповідно у першій, тобто нашій, - розпочнеться астрономічна осінь, а в другій, де Північна й Південна Америки, - весна. Ось так досконало і неперевершено Творець створив єдину планету для комфортного життя людей на Землі - єдиній планеті у Всесвіті, яка носить назву не на честь придуманих римських божків.

Світило від цього дня почне пізніше сходити й раніше заходити. День поволі зменшуватиметься й досягне свого мінімуму 23 грудня, коли розпочнеться астрономічна зима. А відтак усе трапиться в зворотному напрямку аж до 23 березня - Дня весняного рівнодення.

Більшість людей вважає, що в день осіннього рівнодення тривалість дня та ночі однакова і становить 12 годин. Насправді, візуально Сонце перебуває над Землею довше через ефект атмосферної рефракції. А тому світловий час доби може на кілька хвилин бути довшим за темний. Так відбувається тому, що рівнодення математично вираховують по центру сонячного диска. А різниця між сходом та заходом Сонця визначається за верхньою точкою світила. Також цікаво, що в південній півкулі з дня осіннього рівнодення починається календарна весна.

У своєму річному зверненні навколо Сонця наша Земля проходить через чотири кардинальні точки: дні Весняного та Осіннього рівнодень (20-21 березня та 22-23 вересня) та дні Літнього та Зимового Сонцестоянь (21-22 червня та 21-22 грудня). З астрономічної точки зору це найнестійкіші точки орбіти Землі. Із позиції астрології можна сказати, що у цих точках відбувається хіба що стрибкоподібна зміна якостей біополя Землі. Залежно від того, високосний рік чи ні, точна дата кардинальних точок року змінюється в межах доби.

З цього приводу в Японії, наприклад, офіційне свято, а для старовірів-бабок це ще один привід скласти з цього приводу різні небилиці та побрехеньки, про божків, духів та сил, які їм кругом ввижаються. Насправді – це все природа, яку Бог створив Своєю сильною Рукою.

Гідромецентр повідомляє, що у п'ятницю в більшості областей України, в тому числі і на Рівненщині, знову переважатиме волога погода з періодичними дощами. Виняток - смуга від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні.

Щодо температури повітря, то вона передбачається невисокою, вдень очікується 10-15°, найтепліше буде на Запоріжжі, Донеччині, Миколаївщині та в Криму - 15-19°.

А в загальному - тепло вже йде в Україну...



